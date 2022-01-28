Токаев: Казахстан называют лидером глобального антиядерного движения

В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы Независимости Казахстан вышел на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе по всем экономическим показателям. Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе.

28 января в 15:00 начал работу внеочередной XXI Съезд партии Nur Otan, в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов из всех регионов страны.