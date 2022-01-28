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15:29 28.01.2022

Токаев: Казахстан называют лидером глобального антиядерного движения

мирный атом Фото: pixabay
На внеочередном XXI Съезде партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в мировом сообществе называют лидером глобального антиядерного движения, передает Zakon.kz.
В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы Независимости Казахстан вышел на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе по всем экономическим показателям.Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе.

28 января в 15:00 начал работу внеочередной XXI Съезд партии Nur Otan, в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов из всех регионов страны.

Оксана Житникова
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