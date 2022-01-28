Давайте не будем забывать об исторических заслугах Елбасы - Токаев

По словам Токаева, «народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего».

Давайте не будем забывать об исторических заслугах Первого Президента. В конце концов надо быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он уточнил, что необходимо выдвинуть на первый план несомненные успехи Нурсултана Назарбаева.