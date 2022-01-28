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Законодательство РК
15:35 28.01.2022

Давайте не будем забывать об исторических заслугах Елбасы - Токаев

заслуги Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном XXI съезде партии Nur Otan, отметил исторические заслуги Первого Президента, сообщает Zakon.kz

По словам Токаева, «народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего».

Давайте не будем забывать об исторических заслугах Первого Президента. В конце концов надо быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он уточнил, что необходимо выдвинуть на первый план несомненные успехи Нурсултана Назарбаева.

Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам Первого Президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны.Президент РК
Анастасия Московчук
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