Олимпийцам запретили размещать в соцсетях аудио и видео с мест проведения соревнований

делиться аудиовидеозаписями в следующих зонах: 1) «Места проведения соревнований»; 2) «Служебные зоны»; 3) «Зоны ограниченного доступа» — это поликлиника, больница для пациентов с COVID-19, станция допинг-контроля, фитнес-центр, столовые, центр сбора образцов и жилые зоны других олимпийских команд;

делиться фотографиями и аудиовидеозаписями, сделанными на Олимпийских играх, в коммерческих или рекламных целях.

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