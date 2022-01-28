Олимпийцам запретили размещать в соцсетях аудио и видео с мест проведения соревнований
Разрешается:
Делать фотографии только с использованием непрофессионального оборудования и делиться фотографиями, аудио и видеозаписями в личных учетных записях в социальных сетях.
Фото: Instagram/beijing2022
Запрещается:
делиться аудиовидеозаписями в следующих зонах: 1) «Места проведения соревнований»; 2) «Служебные зоны»; 3) «Зоны ограниченного доступа» — это поликлиника, больница для пациентов с COVID-19, станция допинг-контроля, фитнес-центр, столовые, центр сбора образцов и жилые зоны других олимпийских команд;
делиться фотографиями и аудиовидеозаписями, сделанными на Олимпийских играх, в коммерческих или рекламных целях.
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