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Законодательство РК
17:32 28.01.2022

Олимпийцам запретили размещать в соцсетях аудио и видео с мест проведения соревнований

Олипиада-2022 Фото Запрет Фото: Instagram/beijing2022
МОК опубликовал правила размещения разных публикаций в социальных сетях для спортсменов и других участников Олимпийских игр в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Разрешается:

  • Делать фотографии только с использованием непрофессионального оборудования и делиться фотографиями, аудио и видеозаписями в личных учетных записях в социальных сетях.

    Олимпиада-2022 Запрет Фото

    Фото: Instagram/beijing2022

    Запрещается:

  • делиться аудиовидеозаписями в следующих зонах: 1) «Места проведения соревнований»; 2) «Служебные зоны»; 3) «Зоны ограниченного доступа» — это поликлиника, больница для пациентов с COVID-19, станция допинг-контроля, фитнес-центр, столовые, центр сбора образцов и жилые зоны других олимпийских команд;

  • делиться фотографиями и аудиовидеозаписями, сделанными на Олимпийских играх, в коммерческих или рекламных целях.

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Куандык Шынасилов
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