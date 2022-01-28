Ревизию предвыборных обещаний предстоит провести партии Nur Otan – Токаев

Как отметил Токаев, по итогам 2021 года правительство отчиталось об исполнении на 74% плановых индикаторов по предвыборной программе партии.

Но кто даст гарантию, что эти сведения достоверны? – задается вопросом президент.

По его мнению, нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания.

Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим глава государства считает, что партии совместно с правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний.