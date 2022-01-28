16:00 28.01.2022
Ревизию предвыборных обещаний предстоит провести партии Nur Otan – Токаев
Фото: NurOtan
Выступая на внеочередном XXI Съезде партии Nur Otan, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость проведения партией, правительством и акиматами полной ревизии предвыборных обещаний, сообщает Zakon.kz.
Как отметил Токаев, по итогам 2021 года правительство отчиталось об исполнении на 74% плановых индикаторов по предвыборной программе партии.
Но кто даст гарантию, что эти сведения достоверны? – задается вопросом президент.
По его мнению, нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания.
Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
В связи с этим глава государства считает, что партии совместно с правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний.
Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями. Уверен, с этим уже никто не поспорит.Глава государства