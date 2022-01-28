Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:49 28.01.2022

Токаев о предвыборных обещаниях: Лучше меньше, да лучше

обещания Фото: Nur Otan
Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередном XXI съезде партии Nur Otan затронул тему предвыборных обещаний, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания.

Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше.Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент заявил, что Nur Otan, будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов.

Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема, - заключил он.
Анастасия Московчук
Nur Otan Токаев Касым-Жомарт
Президент объявил о перенастройке системы нацбезопасности
27.01.2022
Юрист Айжан Ташенова: Мы опять видим дешевое шоу от Мамая
27.01.2022
В Казахстане ослабили карантинные ограничения
27.01.2022
Булат Утемуратов перечислил 10 млрд тенге в общественный фонд «Қазақстан халқына»
27.01.2022
RAMS Qazaqstan перечислил 300 млн тенге в фонд «Қазақстан халқына»
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости