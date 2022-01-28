Токаев о предвыборных обещаниях: Лучше меньше, да лучше

По его словам, нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания.

Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент заявил, что Nur Otan, будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов.

Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема, - заключил он.