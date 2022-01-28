15:49 28.01.2022
Токаев о предвыборных обещаниях: Лучше меньше, да лучше
Фото: Nur Otan
Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередном XXI съезде партии Nur Otan затронул тему предвыборных обещаний, сообщает Zakon.kz.
По его словам, нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания.
Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше.Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, президент заявил, что Nur Otan, будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов.
Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема, - заключил он.