Токаев расставил приоритеты перед партией Nur Otan

Президент заявил, что предстоит сконцентрироваться на следующих приоритетах.

Первое. Укрепление солидарности в рядах партии, консолидация всех конструктивных сил общества.

Но для этого Nur Otan должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, им выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны. Nur Otan должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана.

Нужно активнее вовлекать в свои ряды представителей разных общественно-политических кругов, реальных лидеров, обладающих доверием сограждан. К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно. Президент Казахстана Касым-Жомарт

По словам президента, в критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере.

Nur Otan, будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов. Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема. Президент Казахстана Касым-Жомарт

Второе. Партия не должна копировать работу государственных органов. У госаппарата одни функции, у партии – совершенно другие.

Партия Nur Otan должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях – направлять работу госаппарата.