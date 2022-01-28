Токаев расставил приоритеты перед партией Nur Otan
Президент заявил, что предстоит сконцентрироваться на следующих приоритетах.
Первое. Укрепление солидарности в рядах партии, консолидация всех конструктивных сил общества.
Но для этого Nur Otan должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, им выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны. Nur Otan должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана.
Нужно активнее вовлекать в свои ряды представителей разных общественно-политических кругов, реальных лидеров, обладающих доверием сограждан. К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно. Президент Казахстана Касым-Жомарт
По словам президента, в критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере.
Nur Otan, будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов. Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема. Президент Казахстана Касым-Жомарт
Второе. Партия не должна копировать работу государственных органов. У госаппарата одни функции, у партии – совершенно другие.
Партия Nur Otan должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях – направлять работу госаппарата.
По итогам прошлогодних выборов Nur Otan получила необходимый мандат доверия от народа. Однако исполнительная власть не воспользовалась им, допустила серьезное ухудшение социально-экономической ситуации. Поручения, планы, задачи зачастую выполнялись формально, на бумаге. Президент Казахстана Касым-Жомарт