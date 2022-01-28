Нужно окончательно закрепить равноудаленный статус главы государства - Токаев

Также Токсев отметил, что при этом, как глава государства, будет служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции.

Моя конституционная обязанность – обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что Казахстан вступил в очень сложный этап своего развития.

Я с благодарностью принимаю предложение возглавить партию Nur Otan. Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества. Президент Токаев

Президент также сказал, что сложившиеся обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений.