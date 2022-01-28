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15:50 28.01.2022

Нужно окончательно закрепить равноудаленный статус главы государства - Токаев

Президент Казахстана Фото: akorda.kz
На внеочередном XXI съезде партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев заявил, что равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ, передает Zakon.kz.

Также Токсев отметил, что при этом, как глава государства, будет служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции.

Моя конституционная обязанность – обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что Казахстан вступил в очень сложный этап своего развития.

Я с благодарностью принимаю предложение возглавить партию Nur Otan. Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества.Президент Токаев

Президент также сказал, что сложившиеся обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений.

Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan. Президент Республики Казахстан
Оксана Житникова
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