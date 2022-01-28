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15:53 28.01.2022

Служебная собака нашла боеприпасы у станции метро в Алматы

обнаружение боеприпасов в Алматы Фото: скриншот видео
В Алматы у станции метро «Абай» служебная собака по кличке «Дозор» обнаружила боеприпасы, сообщает Zakon.kz.
Около полудня инспектор-кинолог осуществлял обход территории, прилегающей к станции «Абай». В какой-то момент служебно-розыскная собака, наученная поиску взрывных веществ, учуяла запах и привела напарника к алее с елками. Под одной из них обнаружены 2 светошумовые гранаты и патроны от автомата Калашникова в количестве 30 штук, калибр 5.45. начальник Управления полиции на метрополитене Ерик Насырбеков.

Как отметили в полиции, боеприпасы в процессуальном порядке изъяла следственно-оперативная группа Управления полиции Медеуского района.

Их истинная принадлежность будет установлена в ходе разбирательства.

Лариса Черненко
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