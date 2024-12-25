Служебная собака стала гордостью полицейских Абайской области

Сотрудники регионального департамента полиции отметили важность служебной собаки по кличке Тор, сообщает Zakon.kz.

Со слов полицейских, Тор – воплощение скорости, нюха и преданности, а его работа начинается там, где человеческие способности достигают своих границ. Этот четвероногий детектив помогает:

раскрывать преступления;

находить спрятанные запрещенные вещества;

спасать пропавших людей;

предотвращать возможные угрозы.

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

За его плечами десятки успешных операций, благодаря которым жители Абайской области могут чувствовать себя в безопасности. Он не только профессионал, но и любимец коллектива.

"Для коллег Тор – верный напарник, чья интуиция и реакция часто играют ключевую роль в сложных ситуациях", – отмечают сотрудники полиции.

На днях стало известно, что неравнодушный казахстанец работает над увековечением памяти собаки по кличке Пшон, который прославился во время паводков и был убит в этом месяце. В то же время жители Караганды опасаются бесконтрольного размножения бродячих собак.