Служебная собака стала гордостью полицейских Абайской области
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
Сотрудники регионального департамента полиции отметили важность служебной собаки по кличке Тор, сообщает Zakon.kz.
Со слов полицейских, Тор – воплощение скорости, нюха и преданности, а его работа начинается там, где человеческие способности достигают своих границ. Этот четвероногий детектив помогает:
- раскрывать преступления;
- находить спрятанные запрещенные вещества;
- спасать пропавших людей;
- предотвращать возможные угрозы.
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
За его плечами десятки успешных операций, благодаря которым жители Абайской области могут чувствовать себя в безопасности. Он не только профессионал, но и любимец коллектива.
"Для коллег Тор – верный напарник, чья интуиция и реакция часто играют ключевую роль в сложных ситуациях", – отмечают сотрудники полиции.
На днях стало известно, что неравнодушный казахстанец работает над увековечением памяти собаки по кличке Пшон, который прославился во время паводков и был убит в этом месяце. В то же время жители Караганды опасаются бесконтрольного размножения бродячих собак.
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