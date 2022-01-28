Токаев: Nur Otan должна быть партией патриотов

На самом деле Nur Otan должна быть партией патриотов. Члены партии должны ставить интересы государства превыше всего. Не будем забывать, что все инициативы партии направлены на развитие нашей страны, благополучие нашего народа. Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ живет в мире! Президент Касым-Жомарт Токаев

Токаев сообщил, что в первую очередь обществу нужны мир и стабильность.