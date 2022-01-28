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16:09 28.01.2022

Токаев: Nur Otan должна быть партией патриотов

партия съезд патриотизм Фото: Nur Otan
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании партии Nur Otan рассказал, какие задачи должны быть реализованы в четвертое десятилетие Независимости, передает корреспондент Zakon.kz.
На самом деле Nur Otan должна быть партией патриотов. Члены партии должны ставить интересы государства превыше всего. Не будем забывать, что все инициативы партии направлены на развитие нашей страны, благополучие нашего народа. Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ живет в мире! Президент Касым-Жомарт Токаев

Токаев сообщил, что в первую очередь обществу нужны мир и стабильность.

Nur Otan – главная политическая сила страны. Поэтому в первую очередь наша партия несет ответственность за будущее Казахстана. Каждый из нас должен работать с глубоким пониманием этой ответственности. Особенно важно быть сильным в интересах страны в политике. Я руководствуюсь этим принципом и в работе президента, и в работе партии. Мы вступили в четвертое десятилетие Независимости. Перед нами стоят новые задачи. Если мы объединимся, мы это сделаем. Глава государства
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