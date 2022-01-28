Утвержден новый состав Политического совета партии Nur Otan
Из 389 делегатов за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов. В целом, высший представительный орган партии обновился на 55%. Пресс-служба Nur Otan
Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в 6 раз, до 13%. Средний возраст снизился на 4 года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть.
В составе Политического совета значительно увеличилась представленность гражданского сектора.
Представителей сферы образования стало в 2 раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в 2 раза, до 15,2%.
Токаев Касым-Жомарт – президент Республики Казахстан, председатель партии.
Абишов Нуралы – директор ТОО «Bokei».
Айтжанова Динара – председатель территориального объединения профсоюзов Павлодарской области
Алсеитов Оспанбек – генеральный директор ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», Председатель ППО «Павлодарский нефтехимический завод».
Алтаев Аманжол – ученый филолог, поэт-импровизатор.
Алтынбеков Бекзат – первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии Nur Otan.
Аскеров Эмин – руководитель социальной мастерской ТОО «Green TAL», член регионального общественного совета по поддержке занятости и социально-уязвимых слоев населения.
Ахметова Гульмира – директор Талдыкорганского регионального филиала АО «Народный банк Казахстана».
Ашимбаев Маулен – председатель Сената Парламента Республики Казахстан.
Әбдіғалиұлы Берік – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Бактыгалиева Айнура – заместитель директора ТОО «Life4job», Председатель ППО «Life4job» Член Республиканского Общественного Совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства при партии Nur Otan.
Балташева Айнагуль – руководитель ГККП на ПХВ «Bolashak saraiy» при управлении образования Акмолинской области.
Бегентаев Мейрам – ректор Казахского национального университета им. К.И. Сатпаева.
Булгацевич Татьяна – председатель Костанайского областного филиала РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM».
Габидуллина Зульфия – мастер спорта.
Грачев Михаил – директор АО «Дорожно-строительное управление №13».
Джакибаев Мурат – генеральный директор группы компаний «Белес», Председатель регионального совета Палаты предпринимателей.
Джаманбалаева Шолпан – заместитель генерального директора института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК.
Джартыбаев Серик – руководитель колледжа информационных технологий.
Ерниязова Айсулу – председатель ОФ «Лига волонтеров».
Ерхатов Аманбай – директор ТОО «СПК Қызылорда Балық».
Есенгулов Такталифум – председатель правления - Ректор Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати, первый заместитель генерального директора АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Ешенкулов Талгат – председатель правления - ректор Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати.
Жаудыр Айболат – директор Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького.
Жудебаев Арман – ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.
Жукова Ирина – индивидуальный предприниматель.
Жунисова Фарида – директор ТОО «Аулие-Ата Феникс»
Жусип Нурторе – депутат Сената Парламента Республики Казахстан
Закарья Кунсулу – генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности.
Зенченко Геннадий – директор КТ «Зенченко и К».
Имашева Снежанна – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Исабаев Бейбит – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
Исенова Махаббат – журналист, теле- и радиоведущая.
Исхахов Талгат – директор ТОО «БалТекстиль».
Казанцев Павел – заместитель Председателя Мажилиса Республики Казахстан.
Калтаева Ляззат – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
Каналимов Ерлан – секретарь маслихата города Нур-Султан.
Канкуров Станислав – секретарь маслихата города Алматы.
Кенжеханулы Рауан – директор ТОО «Bilim Media Group».
Ким Вера – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть».
Кобеева Алтынай – директор ОФ «Информационно-ресурсный центр».
Кошанов Ерлан – руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.
Куришбаев Ахылбек – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
Кусесова Назерке – директор крестьянских хозяйств «Айкөркем», «Райымбек».
Кыдырали Дархан – председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».
Қамзабекұлы Дихан – член Правления – проректор по социально-культурному развитию Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
Құспан Айгүл – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Лимаренко Марина – главный редактор областной общественно-политической газеты «Южный Казахстан».
Лория Давид – казахстанский футболист, экс-капитан сборной РК по футболу.
Макаренко Александр – первый заместитель председателя филиала «ССГПО» партии «Nur Otan».
Мамбетов Еркебулан – директор КТ «Мамбетов и К», председатель Северо-Казахстанского регионального совета по противодействию коррупции.
Набиев Амиржан – директор ТОО «Атрикс-Строй».
Нигматулин Нурлан – председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Новолодская Зоя – директор по развитию ТОО «Силумин-Восток», председатель Регионального общественного совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства.
Нугымаров Айбек – четырехкратный чемпион мира, двукратный победитель турниров «Әлем Барысы», «Қазақстан Барысы», директор колледжа транспорта г.Семей.
Нурбек Саясат – руководитель образовательных проектов BTS-Education.
Нуржигитова Дана – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
Ожаев Нурлыбек – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Оралов Асхат – заместитель акима города Нур-Султан.
Осин Анвар – генеральный директор ТОО «ТД «Абзал».
Осин Кирилл – директор НПУ «ЭКО Мангистау».
Паули Элина – заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь», член Президентского молодежного кадрового резерва.
Перепечина Ольга – заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан.
Платонов Артур – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Пя Юрий – председатель правления корпоративного фонда «University Medical Center», «Қазақстанның Еңбек Ері».
Рау Альберт – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Садвакасова Динара – председатель Единой детско-юношеская организацией «Жас Ұлан».
Саиров Ерлан – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Салжанов Исламбек – председатель наблюдательного совета группы компаний «Altyn kyran».
Сарин Қалқаман – руководитель отдела культуры и развития языков города Усть-Каменогорск.
Сарым Айдос – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Сауэр Иван – директор ТОО Агрофирма «Родина» «Қазақстанның Еңбек Ері».
Семгалиев Алибек – заместитель генерального директора ТОО «Сазанкурак».
Сергалиев Нурлан – ректор, председатель правления Западно-Казахстанского университета им. М.Утемисова.
Смышляева Екатерина – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Споткай Максим – заместитель руководителя аппарата Сената Парламента
Республики Казахстан.
Султангазиев Куат – директор Алматинского филиала АО «Аграрная кредитная корпорация».
Сүгірбай Аят – председатель ОО «Ұлттық рух», Коммерческий директор ТОО «ACS».
Тажекеев Азильхан – руководитель НИЦ «Археология и этнография» Кызылординского университета им. Қорқыт Ата.
Танатарова Жадыра – директор Сайрамской вспомогательной школы-интернат с. Сайрам Сайрамского района.
Танбаева Базара – первый заместитель председателя филиала «Теміржол» партии Nur Otan Кызылординской области.
Тулеутаев Мухтар – главный врач Онкологического центра города Нур-Султан.
Турсунов Алмат – председатель совета директоров ТОО «Қарасу-Астык», «Қазақстанның Еңбек Ері».
Урисбаев Аббат – директор Актауского филиала АО «ForteBank».
Утеулов Нуркен – заместитель директора по творческой работе Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.
Хильниченко Александр – заместитель председателя коммандитного товарищества «Хильниченко».
Чернышёва Иннеса – директор гимназии №38 им. Л.Гумилева Усть-Каменогорска.
Чидунчи Ирина – председатель регионального общественного совета по экологии.
Шибутов Марат – политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
Шимашева Рахат – член общественного совета города Алматы.
Шойбеков Бекарыс – директор детско-юношеского центра Туркестана, заместитель председателя областного общественного совета по развитию образования и науки.
Эктова Ирина – легкоатлетка, мастер спорта международного класса Республики Казахстан.