Утвержден новый состав Политического совета партии Nur Otan

Из 389 делегатов за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов. В целом, высший представительный орган партии обновился на 55%. Пресс-служба Nur Otan

Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в 6 раз, до 13%. Средний возраст снизился на 4 года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть.

В составе Политического совета значительно увеличилась представленность гражданского сектора.

Представителей сферы образования стало в 2 раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в 2 раза, до 15,2%.

Токаев Касым-Жомарт – президент Республики Казахстан, председатель партии.

Абишов Нуралы – директор ТОО «Bokei».

Айтжанова Динара – председатель территориального объединения профсоюзов Павлодарской области

Алсеитов Оспанбек – генеральный директор ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», Председатель ППО «Павлодарский нефтехимический завод».

Алтаев Аманжол – ученый филолог, поэт-импровизатор.

Алтынбеков Бекзат – первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии Nur Otan.

Аскеров Эмин – руководитель социальной мастерской ТОО «Green TAL», член регионального общественного совета по поддержке занятости и социально-уязвимых слоев населения.

Ахметова Гульмира – директор Талдыкорганского регионального филиала АО «Народный банк Казахстана».

Ашимбаев Маулен – председатель Сената Парламента Республики Казахстан.

Әбдіғалиұлы Берік – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Бактыгалиева Айнура – заместитель директора ТОО «Life4job», Председатель ППО «Life4job» Член Республиканского Общественного Совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства при партии Nur Otan.

Балташева Айнагуль – руководитель ГККП на ПХВ «Bolashak saraiy» при управлении образования Акмолинской области.

Бегентаев Мейрам – ректор Казахского национального университета им. К.И. Сатпаева.

Булгацевич Татьяна – председатель Костанайского областного филиала РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM».

Габидуллина Зульфия – мастер спорта.

Грачев Михаил – директор АО «Дорожно-строительное управление №13».

Джакибаев Мурат – генеральный директор группы компаний «Белес», Председатель регионального совета Палаты предпринимателей.

Джаманбалаева Шолпан – заместитель генерального директора института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК.

Джартыбаев Серик – руководитель колледжа информационных технологий.

Ерниязова Айсулу – председатель ОФ «Лига волонтеров».

Ерхатов Аманбай – директор ТОО «СПК Қызылорда Балық».

Есенгулов Такталифум – председатель правления - Ректор Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати, первый заместитель генерального директора АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Ешенкулов Талгат – председатель правления - ректор Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати.

Жаудыр Айболат – директор Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького.

Жудебаев Арман – ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Жукова Ирина – индивидуальный предприниматель.

Жунисова Фарида – директор ТОО «Аулие-Ата Феникс»

Жусип Нурторе – депутат Сената Парламента Республики Казахстан

Закарья Кунсулу – генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности.

Зенченко Геннадий – директор КТ «Зенченко и К».

Имашева Снежанна – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Исабаев Бейбит – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Исенова Махаббат – журналист, теле- и радиоведущая.

Исхахов Талгат – директор ТОО «БалТекстиль».

Казанцев Павел – заместитель Председателя Мажилиса Республики Казахстан.

Калтаева Ляззат – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Каналимов Ерлан – секретарь маслихата города Нур-Султан.

Канкуров Станислав – секретарь маслихата города Алматы.

Кенжеханулы Рауан – директор ТОО «Bilim Media Group».

Ким Вера – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть».

Кобеева Алтынай – директор ОФ «Информационно-ресурсный центр».

Кошанов Ерлан – руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

Куришбаев Ахылбек – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Кусесова Назерке – директор крестьянских хозяйств «Айкөркем», «Райымбек».

Кыдырали Дархан – председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».

Қамзабекұлы Дихан – член Правления – проректор по социально-культурному развитию Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Құспан Айгүл – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Лимаренко Марина – главный редактор областной общественно-политической газеты «Южный Казахстан».

Лория Давид – казахстанский футболист, экс-капитан сборной РК по футболу.

Макаренко Александр – первый заместитель председателя филиала «ССГПО» партии «Nur Otan».

Мамбетов Еркебулан – директор КТ «Мамбетов и К», председатель Северо-Казахстанского регионального совета по противодействию коррупции.

Набиев Амиржан – директор ТОО «Атрикс-Строй».

Нигматулин Нурлан – председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Новолодская Зоя – директор по развитию ТОО «Силумин-Восток», председатель Регионального общественного совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства.

Нугымаров Айбек – четырехкратный чемпион мира, двукратный победитель турниров «Әлем Барысы», «Қазақстан Барысы», директор колледжа транспорта г.Семей.

Нурбек Саясат – руководитель образовательных проектов BTS-Education.

Нуржигитова Дана – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Ожаев Нурлыбек – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Оралов Асхат – заместитель акима города Нур-Султан.

Осин Анвар – генеральный директор ТОО «ТД «Абзал».

Осин Кирилл – директор НПУ «ЭКО Мангистау».

Паули Элина – заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь», член Президентского молодежного кадрового резерва.

Перепечина Ольга – заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Платонов Артур – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Пя Юрий – председатель правления корпоративного фонда «University Medical Center», «Қазақстанның Еңбек Ері».

Рау Альберт – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Садвакасова Динара – председатель Единой детско-юношеская организацией «Жас Ұлан».

Саиров Ерлан – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Салжанов Исламбек – председатель наблюдательного совета группы компаний «Altyn kyran».

Сарин Қалқаман – руководитель отдела культуры и развития языков города Усть-Каменогорск.

Сарым Айдос – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Сауэр Иван – директор ТОО Агрофирма «Родина» «Қазақстанның Еңбек Ері».

Семгалиев Алибек – заместитель генерального директора ТОО «Сазанкурак».

Сергалиев Нурлан – ректор, председатель правления Западно-Казахстанского университета им. М.Утемисова.

Смышляева Екатерина – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Споткай Максим – заместитель руководителя аппарата Сената Парламента

Республики Казахстан.

Султангазиев Куат – директор Алматинского филиала АО «Аграрная кредитная корпорация».

Сүгірбай Аят – председатель ОО «Ұлттық рух», Коммерческий директор ТОО «ACS».

Тажекеев Азильхан – руководитель НИЦ «Археология и этнография» Кызылординского университета им. Қорқыт Ата.

Танатарова Жадыра – директор Сайрамской вспомогательной школы-интернат с. Сайрам Сайрамского района.

Танбаева Базара – первый заместитель председателя филиала «Теміржол» партии Nur Otan Кызылординской области.

Тулеутаев Мухтар – главный врач Онкологического центра города Нур-Султан.

Турсунов Алмат – председатель совета директоров ТОО «Қарасу-Астык», «Қазақстанның Еңбек Ері».

Урисбаев Аббат – директор Актауского филиала АО «ForteBank».

Утеулов Нуркен – заместитель директора по творческой работе Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

Хильниченко Александр – заместитель председателя коммандитного товарищества «Хильниченко».

Чернышёва Иннеса – директор гимназии №38 им. Л.Гумилева Усть-Каменогорска.

Чидунчи Ирина – председатель регионального общественного совета по экологии.

Шибутов Марат – политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

Шимашева Рахат – член общественного совета города Алматы.

Шойбеков Бекарыс – директор детско-юношеского центра Туркестана, заместитель председателя областного общественного совета по развитию образования и науки.

Эктова Ирина – легкоатлетка, мастер спорта международного класса Республики Казахстан.