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Законодательство РК
16:09 28.01.2022

Токаев о бизнесменах: Не спешат участвовать в благотворительной акции

обращение Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам, которые не спешат участвовать в благотворительности, сообщает Zakon.kz.

На внеочередном XXI Съезде партии Nur Otan Токаев высказался о фонде «Қазақстан халқына».

Выражаю признательность предпринимателям за денежные вклады в фонд. Тем самым вы проявляете гражданскую ответственность в отношении тех граждан нашей страны, кто нуждается в благотворительной помощи, – отметил президент.

Вместе с тем, по его словам, некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства.

Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? – задался вопросом президент.

Глава партии Nur Otan заявил, что у государства имеется весь набор полномочий, чтобы получить полный ответ на этот вопрос.

Со своей стороны планирую выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса.Касым-Жомарт Токаев

Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» был создан в январе 2022 года по инициативе главы государства. Его возглавил Болат Жамишев.

Фонд призван решать важные задачи по поддержке социально уязвимых слоев населения в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказывать помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и введении режима чрезвычайного положения, поддерживать семьи сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, ежедневно обеспечивающих безопасность нашей страны.

Анастасия Московчук
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