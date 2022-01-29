Токсичные отношения: с кем надо разрывать связь, пока не стало поздно

Любые отношения между партнерами подвергаются испытаниям: ссоры, недопонимание, разные взгляды на жизнь. Токсичные же отношения всегда «душат» человека, эмоционально истощают его, что он уже не видит положительные моменты и зацикливается на негативных. Такого рода отношения наносят психологические, эмоциональные и даже иногда физические травмы. У человека падает самооценка, восприятие собственного «я» искажается. Токсичные отношения могут быть не только между партнерами, но и между друзьями, родственниками. Психологи утверждают, что люди могут годами находиться в токсичных отношениях, даже не осознавая этого: некоторые их виды прививаются еще в раннем детстве, и человек считает это нормой. Zakon.kz рассказывает, как определить токсичные отношения.

Симптомы токсичных отношений:

Нет поддержки и защиты от партнера, каждый сам за себя и заинтересован в собственном благополучии, а потребности партнера игнорируются.

Общение, в котором присутствует критика, враждебность и сарказм. Из-за обидных колкостей и шуток у партнеров пропадает желание общаться друг с другом.

Завидовать успехам партнера, не радоваться его достижениям, а сравнивать их со своими в негативном ключе.

Постоянный контроль: вопросы о том, где находится партнер, почему долго не отвечает на звонки и сообщения.

Неуважение к партнеру и его чувствам. Постоянные опоздания, непринятие мнение партнера, забывание каких-то важных событий, принятие решений без согласования с партнером, позиционирование себя в качестве главного в отношениях.

Проблемы со здоровьем, стресс. Стресс имеет место быть в жизни каждого человека, однако, если человек все время чувствует себя некомфортно, много переживает и расстраивается, то это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Табу на слово «нет». Человек имеет право отказываться от того, что ему не по душе. Здоровые отношения должны строиться на компромиссе. Токсичные же отношения ставят под угрозу индивидуальность и потребности партнера. Он не может или же боится сказать «нет».

Игнорирование потребностей, даже если они являются основой комфорта партнера. Делать что-то вопреки воле и мнению партнера – признак безразличия к близкому человеку.