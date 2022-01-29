Казахские исторические сериалы, которые стоит посмотреть

Каждый народ интересуется своей историей. Подрастающее поколение задает вопросы, хоть и не любит в школе читать параграфы по истории Казахстана и заучивать даты для сдачи ЕНТ.

Главным инструментом, который может вызвать интерес к истории Родины, являются, как известно, фильмы и сериалы.

Казахстанцы активно смотрят исторические продукты Netflix и HBO, но не настолько хорошо знакомы с отечественным кинематографом.

Многие даже считают, что казахстанские режиссеры вовсе не снимают сериалы на историческую тематику. Это распространенное заблуждение, а на деле зритель может посмотреть интересные исторические сериалы о просветителях, поэтах и общественных деятелях.

Редакция Zakon.kz знакомит читателей с захватывающими историческими сериалами отечественного производства.

Казахское ханство

События сериала разворачиваются в XV веке, во времена предпосылок возникновения Казахского ханства. Государство шайбанидов отражает набеги внешних врагов. Два законных наследника, султаны Керей и Жанибек, хотят отвоевать свои земли и вернуть принадлежащий им по праву трон.

Ән-аға (Человек-песня)

Сериал из восьми эпизодов о жизни и творческом пути великого композитора Шамши Калдаякова. В нем мы узнаем о некоторых жизненных сложностях Шамши, о том, какие песни он сочинил в определенные периоды своей жизни, об его дружбе с Мукагали Макатаевым и Мухтаром Шахановым.

Құстар әні (Песня птиц)

В 2015 году отмечалось 90-летие Нургисы Тлендиева. К его юбилею сняли сериал, состоящий из пяти серий. За основу были взяты реальные события из жизни композитора. Жесткий, прямолинейный, но в то же время ранимый и эмоциональный – вот каким Тлендиев предстает перед зрителем. В сериале также раскрывается роль этно-фольклорного оркестра «Отырар Сазы», руководителем которого был Тлендиев.

Абай

Сериал о великом казахском поэте, мыслителе и просветителе. Проект из шести серий охватывает три периода из жизни Абая. В сериале две сюжетные линии: биография Абая и 1930-е годы ХХ века, когда Мухтар Ауэзов работал над своей эпопеей «Путь Абая».

Ахмет. Учитель нации

Биографический сериал об Ахмете Байтурсынове, общественном деятеле, поэте, лингвисте. Проект рассказывает о зрелых годах Байтурсынова, об испытаниях и сложностях, с которыми столкнулась казахская интеллигенция в первой половине XX века.