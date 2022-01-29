Пять культовых фильмов, провалившихся в прокате

Многие известные фильмы, к удивлению зрителя, провалились в прокате. По той или иной причине они не смогли завлечь синефилов в кинотеатры, хоть и вошли в дальнейшем в список #mustwatch и даже номинировались на «Оскар». В подборке Zakon.kz речь пойдет о работах известных режиссеров, которых кассовый провал не обошел стороной, но их фильмы впоследствии стали невероятно популярными.

Побег из Шоушенка

Сейчас об этом мало кто помнит, но фильм Фрэнка Дарабонта, который снят по мотивам повести Стивена Кинга, потерпел настоящий кассовый провал. Он собрал всего лишь 18 миллионов долларов, и о нем забыли. Однако после семи номинаций на премию «Оскар» на этот фильм вновь обратили внимание. В 1995 году он стал самым популярным в видеопрокате, где собрал 80 миллионов долларов.

Бойцовский клуб

Знаковый фильм в карьере Дэвида Финчера на сегодняшний день является любимым для многих киноманов. Но в самом начале все было с точностью до наоборот: между Финчером и студией Fox имелись серьезные разногласия относительно продвижения фильма. Fox все-таки продали фильм как обычный большой студийный проект с кинозвездами, сделав акцент на драки и показывая ролики во время соревнований по рестлингу. Это не сработало, и «Бойцовский клуб» стал кассовой неудачей, собрав в США только 37 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.

Бегущий по лезвию-2049

Сиквел оригинального фильма Ридли Скотта провалился с треском в прокате. Релиз даже не достиг отметки в 100 миллионов долларов в США, хотя производственный бюджет составил около 150 миллионов долларов. Хоть фильм и собрал 259 миллионов долларов во всем мире, но все равно оказался убыточным. Однако фильм считается одним из самых визуально потрясающих студийных проектов десятилетия — Роджер Дикинс получил «Оскар» за операторскую работу.

Дитя человеческое

Антиутопия Альфонсо Куарона по праву считается одним из лучших фильмов XXI века, он получил три номинации «Оскар»: за лучший адаптированный сценарий, лучшую операторскую работу и лучший монтаж. В прокате фильм получил всего 70 миллионов долларов в мировом прокате.

Облачный атлас

Фильм Ланы и Лилли Вачовски и Тома Тыквера, созданный в 2012 году. Этой картине не удалось собрать и 30 миллионов в США при производственном бюджете в 150 миллионов. Фильм не заслужил такого провала, поскольку его монтаж и саундтрек оправданно считаются одними из лучших в новом столетии.