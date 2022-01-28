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Законодательство РК
17:52 28.01.2022

Опубликовано новое постановление санврача Жамбылской области

карантин Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Байдилда Шиналиев подписал постановление от 28 января 2022 года об ограничительных и карантинных мерах на территории Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Согласно документу, в регионе будет увеличено количество общественного транспорта в «часы пик» с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения.

Кроме того, разрешены спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек), а также деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Нацбанка РК и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Разрешено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате).

Будут возобновлены учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Оксана Житникова
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