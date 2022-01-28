40% поливной воды теряется при транспортировке – Минэкологии

Анализ показывает, что основными проблемами водной отрасли республики являются большая зависимость от трансграничных стоков южных регионов страны, где сконцентрировано около 80% всех орошаемых площадей и используется 97% всей поливной воды. Большая изношенность водохозяйственной инфраструктуры и слабая автоматизация и цифровизация процессов распределения и учета воды. Вследствие чего около 40% поливной воды теряется при транспортировке. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов

Также, по его словам, в числе других проблем:

Низкая эффективность использования воды из-за отсутствия действенных механизмов водосбережения и рационального использования водных ресурсов.

Слабый контроль за рациональным использованием и охраной водных ресурсов.

Отсутствие научного сопровождения и высококвалифицированных кадров не позволяет принимать действенные меры по улучшению ситуации.

Вице-министр заверил, что указанные проблемы уже решаются в рамках принятого Национального проекта «Жасыл Қазақстан», однако для улучшения ситуации в водной отрасли необходимо принять меры.