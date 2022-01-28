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18:23 28.01.2022

40% поливной воды теряется при транспортировке – Минэкологии

Вода, водные ресурсы, экология Фото: Zakon.kz.
Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов озвучил основные проблемы водной отрасли в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Анализ показывает, что основными проблемами водной отрасли республики являются большая зависимость от трансграничных стоков южных регионов страны, где сконцентрировано около 80% всех орошаемых площадей и используется 97% всей поливной воды. Большая изношенность водохозяйственной инфраструктуры и слабая автоматизация и цифровизация процессов распределения и учета воды. Вследствие чего около 40% поливной воды теряется при транспортировке. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов

Также, по его словам, в числе других проблем:

  • Низкая эффективность использования воды из-за отсутствия действенных механизмов водосбережения и рационального использования водных ресурсов.

  • Слабый контроль за рациональным использованием и охраной водных ресурсов.

  • Отсутствие научного сопровождения и высококвалифицированных кадров не позволяет принимать действенные меры по улучшению ситуации.

Вице-министр заверил, что указанные проблемы уже решаются в рамках принятого Национального проекта «Жасыл Қазақстан», однако для улучшения ситуации в водной отрасли необходимо принять меры.

Предлагается создать водный совет под руководством премьер-министра Казахстана. Основной задачей данного совета будет координация действий всего состава Правительства в входе выработки внешней водной политики.Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов
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