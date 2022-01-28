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20:54 28.01.2022

Пять человек погибли в ДТП Атырауской области

Пошибшие ДТП Атырауской области Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 28 января около 16:00 на 71-м километре трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области рассказали, что столкнулись грузовик MAN, зарегистрированный в Республике Узбекистан, и автомобиль Toyota Camry, принадлежащий жителю Алматинской области.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Camry (двое из них – несовершеннолетние) скончались на месте.  Полицейские проводят расследование на месте происшествия. Пресс-служба ДП Атырауской области
Константин Вноровский
Атырауская область
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