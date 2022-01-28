20:54 28.01.2022
Пять человек погибли в ДТП Атырауской области
Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 28 января около 16:00 на 71-м километре трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области рассказали, что столкнулись грузовик MAN, зарегистрированный в Республике Узбекистан, и автомобиль Toyota Camry, принадлежащий жителю Алматинской области.
В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Camry (двое из них – несовершеннолетние) скончались на месте. Полицейские проводят расследование на месте происшествия. Пресс-служба ДП Атырауской области