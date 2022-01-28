Пять человек погибли в ДТП Атырауской области

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области рассказали, что столкнулись грузовик MAN, зарегистрированный в Республике Узбекистан, и автомобиль Toyota Camry, принадлежащий жителю Алматинской области.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Camry (двое из них – несовершеннолетние) скончались на месте. Полицейские проводят расследование на месте происшествия. Пресс-служба ДП Атырауской области