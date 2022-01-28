Посетительница кинула девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке

Об этом говорится в Telegram-канале зоопарка.

Как уточнили в пресс-службе, в вольере в тот момент находился кавказский бурый медведь Зузу. Он сразу же стал следить за тем, что делает женщина около его жилища. Когда девочка упала на землю, животное медленно к ней подошло, обнюхало и отошло. Работники добавили, что этот медведь изначально не агрессивный, а, скорее, общительный и игривый.

Уточняется, что посетители и сотрудники пытались остановить женщину, однако она все же совершила свой странный поступок, перебросив девочку через металлическую ограду.

Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой.

Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 м, а не от зубов хищника… При первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено. Пресс-служба Ташкентского зоопарка

В настоящее время правоохранительные органы расследуют причины этого случая, а ребенок находится под наблюдением врачей.

Ташкентский зоопарк берет на себя все расходы по оказанию медицинской помощи девочке и желает ей скорейшего выздоровления.