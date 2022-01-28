Mercedes и Kia столкнулись в Алматы

Автомобиль Mercedes-Benz W220 двигался по улице Ремизовка в южном направлении. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машину выбросило на полосу встречного движения.

Навстречу в северном направлении двигался автомобиль Kia Sportage. Машины столкнулись лоб в лоб. От сильного удара Kia отбросило на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов.

Прибывшие на место ДТП медики осмотрели участников аварии. Но и водители, и пассажиры, несмотря на ушибы и ссадины, от госпитализации отказались.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz