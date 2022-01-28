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23:06 28.01.2022

Mercedes и Kia столкнулись в Алматы

ДТП, Ремизовка Алматы Фото: Zakon.kz
Столкнулись автомобили на улице Ремизовка. К счастью, никто в ДТП серьезно не пострадал, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Mercedes-Benz W220 двигался по улице Ремизовка в южном направлении. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машину выбросило на полосу встречного движения.

Навстречу в северном направлении двигался автомобиль Kia Sportage. Машины столкнулись лоб в лоб. От сильного удара Kia отбросило на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов.

Прибывшие на место ДТП медики осмотрели участников аварии. Но и водители, и пассажиры, несмотря на ушибы и ссадины, от госпитализации отказались.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП, Ремизовка Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП, Ремизовка Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП, Ремизовка Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП, Ремизовка Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП, Ремизовка Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП, Ремизовка Алматы

Фото: Zakon.kz

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