23:06 28.01.2022
Mercedes и Kia столкнулись в Алматы
Фото: Zakon.kz
Столкнулись автомобили на улице Ремизовка. К счастью, никто в ДТП серьезно не пострадал, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль Mercedes-Benz W220 двигался по улице Ремизовка в южном направлении. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машину выбросило на полосу встречного движения.
Навстречу в северном направлении двигался автомобиль Kia Sportage. Машины столкнулись лоб в лоб. От сильного удара Kia отбросило на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов.
Прибывшие на место ДТП медики осмотрели участников аварии. Но и водители, и пассажиры, несмотря на ушибы и ссадины, от госпитализации отказались.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz