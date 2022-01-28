Малышева перечислила основные причины ночных кошмаров

В новом выпуске программы «Жить здорово» Елена Малышева объяснила, что кошмарные сны людям снятся исключительно из-за проблем со здоровьем или из-за принимаемых лекарств.

Ее коллеги Герман Гандельман, Андрей Продеус и Дмитрий Шубин добавили, что причинами беспокойного сна могут стать прием определенных препаратов, болезни печени, а также храп.

Первой и наиболее распространенной причиной кошмаров является апноэ, или остановка дыхания во сне. Храп по мере нарастания может прерваться. В результате человек будто замирает, окружающие могут подумать, что он и вовсе скончался. В этот момент к головному мозгу нарушается приток кислорода, дыхание останавливается на короткое время. При данных обстоятельствах может произойти кратковременная остановка сердца. Тогда человеку и снятся кошмары. Второй причиной таких снов являются лекарственные препараты. Кошмары провоцируют статины, бета-блокаторы, нейростимуляторы, психотропные медикаменты. Если данная взаимосвязь установлена, то нужно обратиться к врачу, чтобы он поменял лекарство.

И третья причина появления страшных снов — болезни печени, приводящие к печеночной недостаточности, когда орган не может выполнять свою основную функцию — выводить токсины. Нарушается и метаболизм головного мозга, и возникают страхи, паника, возбуждение.