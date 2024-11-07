Малышева раскрыла секрет оптимального питания для похудения

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе с иммунологом Андеем Продеус раскрыли секрет похудения, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "Жить здорово!" эксперты рассказали, что в желудок помещается столько же, сколько и в стакан.

"Секрет оптимального питания и, как мы говорили, секрет похудания – в одном стакане. Прием пищи должен быть именно такого объема", – заявил Продеус.

Малышева отметила, что небольшими порциями нужно есть и для того, чтобы желудок не растягивался.

"Если вы будете есть ведрами, желудок увеличится. Это все складочки, они могут растянуться, как плиссированная юбка", – заявила врач.

Ранее эксперт рассказал, чем популярные диеты могут навредить.