Microsoft отбила крупнейшую DDoS-атаку в истории

В своем блоге Microsoft поделилась данными о защите Azure от DDoS-атак за третий квартал 2021 года. Компания отметила, что во второй половине 2021 года наблюдалось увеличение количества DDoS-атак. Услуги атаки доступны и недороги, DDoS является популярным методом атаки, который может использовать каждый.

В ноябре Microsoft отразила DDoS-атаку суммарной мощностью 3,47 Тбит/с и объемом до 340 млн пакетов в секунду, направленную на клиентов Azure в Азии. Мы считаем, что это самая крупная атака в истории. Это была распределенная атака, исходящая примерно из 10 тыс. источников из разных стран мира, включая США, Китай, Южную Корею, Россию, Таиланд, Индию, Вьетнам, Иран, Индонезию и Тайвань. Представитель Microsoft

Подобная кибероперация заключается в «бомбардировке» атакуемых ресурсов запросами с подконтрольных хакерам устройств и имеет целью добиться неработоспособности оборудования.