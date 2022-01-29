07:27 29.01.2022
В Шымкенте оштрафовали чиновника за конфликт с подчиненным
Фото: pixabay
Совет по этике Агентства по делам государственной службы направил предложение акиму Шымкента Мурату Айтенову объявить строгий выговор заместителю управления культуры. Если инцидент повторится, чиновника уволят, сообщает Zakon.kz.
Сообщается, что замруководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Демеугали Баков подрался с директором Историко-культурного комплекса Саттаром Мажитовым.
9 августа 2021 года в Управлении культуры Шымкента разразился скандал. В ходе конфликта Баков нанес легкий вред здоровью гражданина Мажитова. По этому делу суд 8 сентября вынес постановление. По решению суда Баков признан виновным и должен заплатить штраф 43 тыс. 755 тенге.Главный специалист Департамента АДГС по Шымкенту Асан Марасулов
Демеугали Баков с решением суда не согласился и подал апелляцию. Суд решение от 8 сентября оставил в силе.
Замруководителя управления культуры заявил, что никто никого не бил.
Это происшествие обсудили с работниками акимата, были приглашены свидетели. Потасовки как таковой не было. В любом случае госслужащий не должен был нарушать этику. Чтобы подобные нарушения не имели место, мы детально разобрали этот случай. Я согласен с вынесением строгого выговора Демеугали Бакову.Уполномоченный по этике аппарата акима Шымкента Муратжан Акишев
По решению совета акиму Шымкента направили предложение о привлечении Демеугали Бакова к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.