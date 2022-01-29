В Шымкенте оштрафовали чиновника за конфликт с подчиненным

Сообщается, что замруководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Демеугали Баков подрался с директором Историко-культурного комплекса Саттаром Мажитовым.

9 августа 2021 года в Управлении культуры Шымкента разразился скандал. В ходе конфликта Баков нанес легкий вред здоровью гражданина Мажитова. По этому делу суд 8 сентября вынес постановление. По решению суда Баков признан виновным и должен заплатить штраф 43 тыс. 755 тенге. Главный специалист Департамента АДГС по Шымкенту Асан Марасулов

Демеугали Баков с решением суда не согласился и подал апелляцию. Суд решение от 8 сентября оставил в силе.

Замруководителя управления культуры заявил, что никто никого не бил.

Это происшествие обсудили с работниками акимата, были приглашены свидетели. Потасовки как таковой не было. В любом случае госслужащий не должен был нарушать этику. Чтобы подобные нарушения не имели место, мы детально разобрали этот случай. Я согласен с вынесением строгого выговора Демеугали Бакову. Уполномоченный по этике аппарата акима Шымкента Муратжан Акишев

По решению совета акиму Шымкента направили предложение о привлечении Демеугали Бакова к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.