События

Подравшегося чиновника могут уволить в Туркестанской области

Агентство РК по делам государственной службы рекомендовало уволить чиновника из Туркестанской области, который устроил драку, сообщает Zakon.kz.

Департамент Агентства по Туркестанской области провел служебную проверку по факту драки с участием государственного служащего, вызвавшей значительный общественный резонанс в социальных сетях.

По итогам проверки 5 декабря 2025 года Совет по этике Агентства по Туркестанской области принял соответствующее решение:

"Решением Совета по этике в отношении руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области С. Жалыкул рекомендовано применить дисциплинарное взыскание в виде "освобождения от занимаемой должности" за нарушения норм служебной этики".

Совет по этике установил "некорректное, антиобщественное поведение со стороны С. Жалыкула, а также нарушение общепринятых морально-этических норм, выражающееся в совершении действий, явно подрывающих авторитет государственного органа, представителем которого он является".

Ранее вымогательство и буллинг казахстанских студентов привели к драке и уголовному делу.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Двух чиновников уволили в Мангистау из-за азартных игр
20:15, 22 сентября 2025
Двух чиновников уволили в Мангистау из-за азартных игр
Аким Туркестанской области раскритиковал работу чиновников
09:20, 09 апреля 2023
Аким Туркестанской области раскритиковал работу чиновников
Чиновника из Туркестанской области задержал Антикор по подозрению во взяточничестве
15:41, 18 июля 2023
Чиновника из Туркестанской области задержал Антикор по подозрению во взяточничестве
