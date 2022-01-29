Снизилось количество заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 января 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1930,
в Алматы – 2253,
в Шымкенте – 130,
в Акмолинской области –877,
в Актюбинской области – 408,
в Алматинской области – 582,
в Атырауской области – 267,
в ВКО – 407,
в Жамбылской области – 302,
в ЗКО – 495,
в Карагандинской области – 1797,
в Костанайской области – 595,
в Кызылординской области – 97,
в Мангистауской области – 147,
в Павлодарской области – 970,
в СКО – 430,
в Туркестанской области – 66.
Всего в стране подтверждено 1 216 522 случая.
12 533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 6694,
в Алматы – 1421,
в Шымкенте – 74,
в Акмолинской области – 330,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 447,
в Атырауской области – 402,
в ВКО – 289,
в Жамбылской области – 59,
в ЗКО – 82,
в Карагандинской области – 1201,
в Костанайской области – 202,
в Кызылординской области – 300,
в Мангистауской области – 161,
в Павлодарской области – 542,
в СКО – 36,
в Туркестанской области – 293.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 045 172 человека.