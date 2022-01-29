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08:02 29.01.2022

Снизилось количество заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане

Коронавирус Казахстан 29 января Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 805 заболевших меньше, чем днем ранее. Больше всего заболевших выявлено в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1930,

  • в Алматы – 2253,

  • в Шымкенте – 130,

  • в Акмолинской области –877,

  • в Актюбинской области – 408,

  • в Алматинской области – 582,

  • в Атырауской области – 267,

  • в ВКО – 407,

  • в Жамбылской области – 302,

  • в ЗКО – 495,

  • в Карагандинской области – 1797,

  • в Костанайской области – 595,

  • в Кызылординской области – 97,

  • в Мангистауской области – 147,

  • в Павлодарской области – 970,

  • в СКО – 430,

  • в Туркестанской области – 66.

Всего в стране подтверждено 1 216 522 случая.

12 533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 6694,

  • в Алматы – 1421,

  • в Шымкенте – 74,

  • в Акмолинской области – 330,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 447,

  • в Атырауской области – 402,

  • в ВКО – 289,

  • в Жамбылской области – 59,

  • в ЗКО – 82,

  • в Карагандинской области – 1201,

  • в Костанайской области – 202,

  • в Кызылординской области – 300,

  • в Мангистауской области – 161,

  • в Павлодарской области – 542,

  • в СКО – 36,

  • в Туркестанской области – 293.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 045 172 человека.

Данияр Кунафин
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