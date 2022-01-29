Снизилось количество заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1930,

в Алматы – 2253,

в Шымкенте – 130,

в Акмолинской области –877,

в Актюбинской области – 408,

в Алматинской области – 582,

в Атырауской области – 267,

в ВКО – 407,

в Жамбылской области – 302,

в ЗКО – 495,

в Карагандинской области – 1797,

в Костанайской области – 595,

в Кызылординской области – 97,

в Мангистауской области – 147,

в Павлодарской области – 970,

в СКО – 430,

в Туркестанской области – 66.

Всего в стране подтверждено 1 216 522 случая.

12 533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 6694,

в Алматы – 1421,

в Шымкенте – 74,

в Акмолинской области – 330,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 447,

в Атырауской области – 402,

в ВКО – 289,

в Жамбылской области – 59,

в ЗКО – 82,

в Карагандинской области – 1201,

в Костанайской области – 202,

в Кызылординской области – 300,

в Мангистауской области – 161,

в Павлодарской области – 542,

в СКО – 36,

в Туркестанской области – 293.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 045 172 человека.