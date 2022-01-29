Россия перебросила дивизион «Панцирей-С» в Беларусь

Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства продолжает передислокацию подразделений Вооруженных сил в Беларусь. На территорию страны переброшены зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», сообщает РИА Новости.

Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» Восточного военного округа. Министерство обороны РФ

Прибывший дивизион включает в себя 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

В министерстве уточнили, что после разгрузки личный состав проследует к районам учебно-боевого дежурства.

Проверка пройдет в два этапа. На первом планируются перебазирование и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Беларуси, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной госграницы, проверка ПВО.

На втором этапе запланированы совместные учения «Союзная решимость – 2022»: две страны отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.