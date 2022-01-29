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10:21 29.01.2022

В Туркменистане построят военную школу в честь деда Бердымухамедова

строительство школы Фото: instagram.com/gmberdimuhamedow
Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в мероприятиях по случаю Дня защитников Отечества, сообщает Zakon.kz.

Выступая на торжественном совещании, президент Туркменистана подчеркнул большую роль военнослужащих силовых ведомств.

Кроме того, по данным публикации издания «Туркменистан сегодня», Бердымухамедов сделал запись в памятном послании, которое позднее поместил в капсулу времени и заложил в фундамент нового здания военной школы имени Бердымухамеда Аннаева.

Заложив капсулу, он бросил первую лопату бетонной смеси в фундамент комплекса новых объектов, – отмечено в сообщении.

По планам, открытие школы запланировано на август 2024 года.

Анастасия Московчук
Бердымухамедов Гурбангулы Туркменистан
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