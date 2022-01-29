В Туркменистане построят военную школу в честь деда Бердымухамедова

Выступая на торжественном совещании, президент Туркменистана подчеркнул большую роль военнослужащих силовых ведомств.

Кроме того, по данным публикации издания «Туркменистан сегодня», Бердымухамедов сделал запись в памятном послании, которое позднее поместил в капсулу времени и заложил в фундамент нового здания военной школы имени Бердымухамеда Аннаева.

Заложив капсулу, он бросил первую лопату бетонной смеси в фундамент комплекса новых объектов, – отмечено в сообщении.

По планам, открытие школы запланировано на август 2024 года.