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Законодательство РК
10:37 29.01.2022

Муж с женой в Павлодарской области пожаловались друг на друга в полицию

муж и жена Фото: pixabay
В Успенском районе Павлодарской области семейная пара получила наказание за ссору, сообщает Zakon.kz.

В областной полиции уточнили, что мужа, вернувшегося домой без настроения, встретила недовольная супруга.

Завязалась крупная ссора, сопровождавшаяся нецензурной бранью. После чего оба супруга обратились в полицию с жалобой друг на друга и написали заявления о противоправных действиях в сфере семейно-бытовых отношений.Начальник местной полицейской службы Куандык Шахманов

По данным пресс-службы, такое поведение полиция посчитала неприемлемым, поэтому в отношении каждого из супругов было вынесено предупреждение в соответствии со ст. 73 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Анастасия Московчук
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