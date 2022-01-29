Муж с женой в Павлодарской области пожаловались друг на друга в полицию

В областной полиции уточнили, что мужа, вернувшегося домой без настроения, встретила недовольная супруга.

Завязалась крупная ссора, сопровождавшаяся нецензурной бранью. После чего оба супруга обратились в полицию с жалобой друг на друга и написали заявления о противоправных действиях в сфере семейно-бытовых отношений. Начальник местной полицейской службы Куандык Шахманов

По данным пресс-службы, такое поведение полиция посчитала неприемлемым, поэтому в отношении каждого из супругов было вынесено предупреждение в соответствии со ст. 73 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».