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Два мальчика утонули в водохранилище Павлодарской области

Два мальчика утонули в водохранилище Павлодарской области Фото: pixabay
Два брата семи и восьми лет утонули в искусственном водохранилище Успенского района Павлодарской области вечером 5 октября, сообщает Zakon.kz.

Вечером 5 октября мать мальчиков обратилась в участковый пункт полиции. В поисках братьев полицейскому помогали местные жители. Тела мальчиков нашли около 23 часов в водоеме, сообщили в полиции, передает Pavlodarnews.

"Тела детей без внешних признаков насильственной смерти, были обнаружены в 500 метрах от села в водоеме, предназначенном для полива сельскохозяйственных угодий", – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Сотрудники полиции установили, что котлован не был огражден. На его территории нет освещения и запрещающих знаков. Как отмечает издание, построено водохранилище было с нарушениями.

Начато расследование по третьей части статьи 277 УК,«Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и 254 статье УК Республики Казахстан,«Недобросовестное отношение к обязанностям». 

Ранее сообщалось, что трехлетнего мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали после падения из окна четвертого этажа в Шымкент.

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