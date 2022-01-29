Первые велосветофоры появятся в Алматы

Как отмечено в сообщении руководителя ДП Алматы Каната Таймерденова, планируется завершение строительства 30 светофорных объектов, с включением в состав АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением) в режиме адаптивного управления.

Кроме того, будет завершено строительство 70 регулируемых пешеходных переходов и 70 нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования.

На 70 улицах планируется нанести 200 тыс. квадратных метров линий дорожной разметки. Также установить и восстановить 3843 дорожных знака.

Согласно данным публикации, будет установлено дорожное ограждение – более 5 тыс. погонных метров на аварийно опасных участках. А также установят 2 тыс. штук специальных столбиков.

Планируется доукомплектация 65 светофорных объектов с велополосами (велодорожками) велосветофорами, – заключил Канат Таймерденов.