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10:52 29.01.2022

Первые велосветофоры появятся в Алматы

планы город дороги Фото: pixabay
В Управлении административной полиции Алматы рассказали о планах на 2022 год по улучшению дорожной безопасности и созданию безопасной дорожной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении руководителя ДП Алматы Каната Таймерденова, планируется завершение строительства 30 светофорных объектов, с включением в состав АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением) в режиме адаптивного управления.

Кроме того, будет завершено строительство 70 регулируемых пешеходных переходов и 70 нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования.

На 70 улицах планируется нанести 200 тыс. квадратных метров линий дорожной разметки. Также установить и восстановить 3843 дорожных знака.

Согласно данным публикации, будет установлено дорожное ограждение – более 5 тыс. погонных метров на аварийно опасных участках. А также установят 2 тыс. штук специальных столбиков.

Планируется доукомплектация 65 светофорных объектов с велополосами (велодорожками) велосветофорами, – заключил Канат Таймерденов.
Анастасия Московчук
Таймерденов Канат Алматы
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