В каких районах Алматы полиция усилила патрулирование и контроль

Управление административной полиции города усиливает меры по обеспечению дорожной безопасности на основе анализа дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

Патрульные экипажи распределяются адресно – в те районы и временные промежутки, где фиксируется наибольшее количество ДТП и нарушений правил дорожного движения, отметили 23 января в полиции.

В настоящее время локальная отработка проводится в Алатауском районе. Здесь увеличено количество патрульных нарядов, усилен контроль за соблюдением скоростного режима, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также требований к мопедистам и пользователям индивидуальных средств передвижения.

Начальник Управления административной полиции Алматы Серик Шумаев отметил, что цель проводимых мероприятий – снижение аварийности и сохранение жизни и здоровья граждан.

"Мы не просто увеличиваем количество экипажей, а работаем точечно – там, где это действительно необходимо. Анализ ДТП показывает, в каких районах и в какое время риск выше. Наша задача – предупредить трагедии, а не разбирать их последствия", – подчеркнул он.

Серик Шумаев также обратился ко всем участникам дорожного движения, напомнив, что безопасность на дороге является общей ответственностью. По его словам, соблюдать правила должны не только водители, но и пешеходы, мопедисты и пользователи самокатов.

В полиции призвали жителей и гостей Алматы быть внимательными на дорогах, уважать друг друга и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Казахстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на усиление мер по обеспечению дорожной безопасности.

