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12:54 29.01.2022

«Сквозь бурю» – видеообращение заснеженных полицейских появилось в Казнете

обращение Фото: Скриншот видео
Полицейские Жамбылской области обратились к водителям из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба областной полиции распространила видеообращение стражей порядка.

Слов правоохранителей разобрать почти невозможно из-за метели.

В Сарысуском районе сильная метель, просим воздержаться от поездок в плохую погоду, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее синоптики сообщали, что 29 января на большей части Казахстана пройдут осадки.

В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке, в горных районах – гололед, на севере области, в горных и предгорных районах – туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усилится ветер до 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 23-28 м/с, утром и днем 30 м/с и более.

Анастасия Московчук
Жамбылская область
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