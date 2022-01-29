Шоу и розыгрыш авто в прямом эфире «Новогоднего Драйва» от Olimpbet
Уже сегодня букмекерская компания Olimpbet подведет итоги «Новогоднего Драйва» – самой масштабной акции в своей истории с общим призовым фондом два миллиарда тенге. В шестом, финальном розыгрыше букмекер разыграет 11 призов, главный из которых – легендарный внедорожник Mercedes G-Class.
Последний эфир «Новогоднего Драйва» – не просто обычный розыгрыш, а полноценное шоу, которое вернет зрителям уже подзабытое новогоднее настроение. Ведущими станут одна из самых популярных девушек-блогеров Казахстана Мадлен и актер Тауекел Мусилим. В розыгрыше будут участвовать звездные гости – Good Zhan, Sadraddin Bolat, Gulnaz Mahmetova и певица NAZIMA.
Финальный розыгрыш начнется в 18:45 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажет телеканал «Хабар». Также трансляция будет доступна на сайте, в мобильном приложении и YouTube-канале Olimpbet.
На главный приз «Новогоднего Драйва», легендарный внедорожник «Гелендваген», будут претендовать все клиенты Olimpbet, которые заключили хотя бы одно пари с коэффициентом от 1.50, начиная с 22 ноября. За каждые поставленные 2000 тенге букмекер начислял игрокам специальные билеты. Ищите их в личном кабинете и подключайтесь к прямой трансляции последнего розыгрыша призов в «Новогоднем Драйве». Сегодня повезти может вам. Будет жарко!