Галия-Бану Мейрбаева назначена заместителем председателя Комитета торговли

О назначении Галии-Бану Мейрбаевой сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

Мейрбаева Галия-Бану Ондасыновна родилась 19 июня 1976 года в Восточно-Казахстанской области.

Окончила Алматинский технологический институт и Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, кандидат технических наук.

Трудовой путь начала в системе Госстандарта РК с 1999 года специалистом отдела сертификации Восточно-Казахстанского филиала РГП «Центра стандартизации, метрологии и сертификации».

С 2003 по 2016 год занимала различные должности в структуре Комитета технического регулирования и метрологии.

С 2016 года по 12 января 2022 года – заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии.

С января 2022 года – заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК.