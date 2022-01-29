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14:00 29.01.2022

Самые привлекательные знаки зодиака: кому досталось это звание

гороскоп Фото: pixabay
Астрологи назвали три знака зодиака, которые любого могут покорить с первого взгляда, сообщает Zakon.kz.

Есть люди, которым не нужно ничего делать, чтобы привлечь внимание. Как отмечено в публикации «Пятого канала», таким даром обладают представители определенных знаков зодиака.

Представители Львов имеют видную внешность. Девушки часто обладают пышной шевелюрой, а мужчины — крепким телосложением.

Если к этому добавить стать царя зверей и харизму, то любой легко попадется в их сети.

Стрелец этот знак не всегда дает своему обладателю яркую внешность, но внутреннего свечения у Стрельцов не занимать.

Они чаще других умеют особенно завораживающе улыбаться. Это тот случай, когда обаяние важнее наружности.

Скорпион может дать фору другим по флирту! Игривые от природы, Скорпионы легко завоевывают внимание.

К тому же они любят ярко выглядеть, но основное их оружие — это взгляд. Томный и страстный, он сулит многое. Но потом Скорпионы быстро переходят к манипуляциям. Будьте осторожны!

Анастасия Московчук
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