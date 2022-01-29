Грубое обращение с собакой в Алматы: хозяин пса публично извинился

Нами проведена соответствующая проверка с выездом на адрес. Владелец домашнего питомца установлен. Им оказался житель Бостандыкского района 1991 года рождения. Пресс-служба полиции Алматы

В ведомстве уточнили, что с молодым человеком провели профилактическую беседу о недопустимости грубого обращения с домашними животными.

В свою очередь, хозяин пса публично извинился.

Вот моя собака — жива и здорова. Она меня укусила. Был такой инцидент. Извините. Все будет хорошо — впредь такого совершать не буду. Я не издевался — это же моя собака, — сказал он.

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