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15:59 29.01.2022

Грубое обращение с собакой в Алматы: хозяин пса публично извинился

извинения хозяина Фото: pixabay
В Алматы очевидцы сняли на видео, как собака убегает по двору от хозяина, пытаясь укрыться, сообщает Zakon.kz.
Нами проведена соответствующая проверка с выездом на адрес. Владелец домашнего питомца установлен. Им оказался житель Бостандыкского района 1991 года рождения.Пресс-служба полиции Алматы

В ведомстве уточнили, что с молодым человеком провели профилактическую беседу о недопустимости грубого обращения с домашними животными.

В свою очередь, хозяин пса публично извинился.

Вот моя собака — жива и здорова. Она меня укусила. Был такой инцидент. Извините. Все будет хорошо — впредь такого совершать не буду. Я не издевался — это же моя собака, — сказал он.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

Анастасия Московчук
Алматы
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