15:59 29.01.2022
Грубое обращение с собакой в Алматы: хозяин пса публично извинился
Фото: pixabay
В Алматы очевидцы сняли на видео, как собака убегает по двору от хозяина, пытаясь укрыться, сообщает Zakon.kz.
Нами проведена соответствующая проверка с выездом на адрес. Владелец домашнего питомца установлен. Им оказался житель Бостандыкского района 1991 года рождения.Пресс-служба полиции Алматы
В ведомстве уточнили, что с молодым человеком провели профилактическую беседу о недопустимости грубого обращения с домашними животными.
В свою очередь, хозяин пса публично извинился.
Вот моя собака — жива и здорова. Она меня укусила. Был такой инцидент. Извините. Все будет хорошо — впредь такого совершать не буду. Я не издевался — это же моя собака, — сказал он.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!!!