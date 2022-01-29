Вагоны картофеля, застрявшие на границе с Узбекистаном, покинули Казахстан

В Комитете государственных доходов Министерства финансов сообщили, что по состоянию на 28 января вагоны с картофельной продукцией, оформленные до вступления в силу запрета на вывоз, уже убыли с территории Казахстана в Узбекистан.

В КГД также напомнили, что запрет на вывоз картофеля и моркови с территории Казахстана был введен 6 января для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Запрет введен на три месяца.

О простое 35 вагонов с картофелем на таможенном посту станции Сарыагаш сообщил телеканал КТК 27 января. Урожай везли из Павлодара.