Глава ДГД по Алматинской области освобожден от должности

Глава Департамента государственных доходов по Алматинской области Сырым Дынбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 28 января 2022 года. Пресс-служба КГД МФ РК

Дынбаев Сырым Амангельдиевич родился 23 июля 1972 года в Алматинской области.

В 1995 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «Горный инженер»; в 1999 году — Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Юрист».

Дынбаев Сырым возглавлял ДГД Алматинской области с апреля 2020 года. До этого с 2018 года он был заместителем руководителя этого же департамента.