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Законодательство РК
16:22 29.01.2022

Глава ДГД по Алматинской области освобожден от должности

освобождение от должности Фото: facebook.com/alm.obl.dgd
Руководитель Департамента государственных доходов по Алматинской области Сырым Дынбаев освобожден от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.
Глава Департамента государственных доходов по Алматинской области Сырым Дынбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 28 января 2022 года.Пресс-служба КГД МФ РК

Дынбаев Сырым Амангельдиевич родился 23 июля 1972 года в Алматинской области.

В 1995 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «Горный инженер»; в 1999 году — Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Юрист».

Дынбаев Сырым возглавлял ДГД Алматинской области с апреля 2020 года. До этого с 2018 года он был заместителем руководителя этого же департамента.

Анастасия Московчук
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