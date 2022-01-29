Медики нашли причину длительной одышки у переболевших COVID-19

Как пишет lenta.ru, в ходе пилотного проекта они изучили легкие 11 пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой форме и позднее страдали от постковидного синдрома, 12 пациентов, попавших в больницу с COVID-19, но не испытывающих постковидного синдрома, и участников контрольной группы, состоящей из 13 здоровых людей. Оказалось, что распространение газа по легким при постковидном синдроме так же затруднено, как при острой фазе болезни.

Авторы исследования предполагают, что КВИ вызывает микроскопические повреждения легких, которые невозможно заметить при помощи компьютерной томографии.

Постковидный синдром наблюдается у примерно 20% людей, выздоровевших после заражения новой коронавирусной инфекцией. В течение нескольких месяцев после болезни они продолжают страдать от некоторых симптомов COVID-19, в том числе одышки, повышенной утомляемости и снижения умственной работоспособности. Лечение и диагностика затрудняются тем, что обычные методы обследования, в том числе компьютерная томография, не выявляют у них никаких отклонений.