20:02 29.01.2022
Токаев: На Алматы напали боевики, которые прилетели под видом гастарбайтеров
Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев дал казахстанским СМИ первое интервью после январских событий, передает Zakon.kz.
Вопросы президенту задала журналист и ведущая «Хабар 24» Вера Захарчук.
Глава государства рассказал о команде стрелять на поражение, переговорах с Первым Президентом, кадровых перестановках, об отношениях с Москвой, предстоящей реформе Парламента и многом другом.
В частности, он заявил, что террористов не интересовали материальные ценности.
Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов, это была тщательно спланированная акция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа. Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта, сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией. Касым-Жомарт Токаев