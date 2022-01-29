Токаев: На Алматы напали боевики, которые прилетели под видом гастарбайтеров

Вопросы президенту задала журналист и ведущая «Хабар 24» Вера Захарчук.

Глава государства рассказал о команде стрелять на поражение, переговорах с Первым Президентом, кадровых перестановках, об отношениях с Москвой, предстоящей реформе Парламента и многом другом.

В частности, он заявил, что террористов не интересовали материальные ценности.