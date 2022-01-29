«Омикрон-штамм» чаще всего проявляется в виде головных болей и астении – врач

В интервью телеканалу «Звезда» врач отметила, что, попадая в клетку, вирус начинает выделять токсины, чем отравляет организм.

Затем начинается обострение хронических заболеваний. Есть такие заболевания, которые сами по себе нашу иммунную систему подрывают. Это онкозаболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, связанные с щитовидной железой или с другими органами. Люди с ними входят в группу риска. Им вообще очень плохо, этим людям. Для них головные боли и астения – это вообще, наверное, самое легкое, что можно представить. Поэтому, безусловно, когда в организм попадает вирус, идет отравление. Марина Астафьева

Врач подчеркнула, что потребуется время, чтобы организм пришел в себя после «Омикрона», чтобы восстановилась и вновь заработала иммунная система. В этот период медик рекомендует проводить стандартные профилактические мероприятия.