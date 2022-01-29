Токаев о решении стрелять по террористам: Я не думал, что скажут на Западе

Глава государства прокомментировал волну возмущения, особенно со стороны США, на его решение стрелять на поражение.

Руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: «Если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет?» После Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов. Я же профессионал, я – дипломат, я знал, что будет такая реакция, но интересы государства и безопасности наших граждан – превыше всего. Я в тот момент меньше всего думал, что скажут на Западе. Касым-Жомарт Токаев