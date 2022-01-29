20:23 29.01.2022
Токаев о решении стрелять по террористам: Я не думал, что скажут на Западе
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал казахстанским СМИ первое интервью после январских событий, передает Zakon.kz.
Глава государства прокомментировал волну возмущения, особенно со стороны США, на его решение стрелять на поражение.
Руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: «Если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет?» После Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов. Я же профессионал, я – дипломат, я знал, что будет такая реакция, но интересы государства и безопасности наших граждан – превыше всего. Я в тот момент меньше всего думал, что скажут на Западе.Касым-Жомарт Токаев