20:45 29.01.2022
Разговора о личных привилегиях во время январских событий не было – Токаев
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев уточнил, что никакого «торга» с Нурсултаном Назарбаевым во время январских беспорядков не было, сообщает Zakon.kz.
Во время интервью Касым-Жомарт Токаев на вопрос журналиста о договоренностях с Первым Президентом Казахстана во время январских событий отметил, что «никакого торга не было».
Разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор, что нужно решить срочно вопрос о статусе председателя Совета безопасности. Я поставил вопрос, что с этого момента являюсь главой Совбеза.Касым-Жомарт Токаев
Нурсултан Назарбаев прокомментировал события в стране 18 января, выступив с обращением к казахстанцам.
Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее.Елбасы