Разговора о личных привилегиях во время январских событий не было – Токаев

Во время интервью Касым-Жомарт Токаев на вопрос журналиста о договоренностях с Первым Президентом Казахстана во время январских событий отметил, что «никакого торга не было».

Разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор, что нужно решить срочно вопрос о статусе председателя Совета безопасности. Я поставил вопрос, что с этого момента являюсь главой Совбеза. Касым-Жомарт Токаев

Нурсултан Назарбаев прокомментировал события в стране 18 января, выступив с обращением к казахстанцам.