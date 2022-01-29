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20:45 29.01.2022

Разговора о личных привилегиях во время январских событий не было – Токаев

комментарий про торг Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев уточнил, что никакого «торга» с Нурсултаном Назарбаевым во время январских беспорядков не было, сообщает Zakon.kz.

Во время интервью Касым-Жомарт Токаев на вопрос журналиста о договоренностях с Первым Президентом Казахстана во время январских событий отметил, что «никакого торга не было».

Разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор, что нужно решить срочно вопрос о статусе председателя Совета безопасности. Я поставил вопрос, что с этого момента являюсь главой Совбеза.Касым-Жомарт Токаев

Нурсултан Назарбаев прокомментировал события в стране 18 января, выступив с обращением к казахстанцам.

Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее.Елбасы
Анастасия Московчук
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