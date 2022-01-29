20:58 29.01.2022
Токаев высказал свое отношение к антикитайским демонстрациям
Фото: gov.kz
Глава государства в интервью телеканалу «Хабар 24» призвал казахстанцев учить китайский язык и сотрудничать с «ближайшим соседом», передает Zakon.kz.
Что касается Китая, то это наш ближайший сосед, как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать. Очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители. Люди, которые организовывают антикитайские демонстрации, возможно, плохо понимают наши экономические реалии. Касым-Жомарт Токаев
Глава государства не исключил, что подобные темы кем-то проплачены.
Возможно, это проплачено. Китай нам ничего плохого по большому счету не сделал. За 11 месяцев прошлого года объем торговли между нами достиг 17 млрд долларов, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны сотрудничать. Касым-Жомарт Токаев