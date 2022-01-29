Токаев: Небольшая группа людей оказывает сильное влияние на принятие госрешений

У нас люди, возможно, не очень образованные, но как-то им повезло в бизнесе, и это навевает на размышления, почему это произошло. Возможно, они везучие. На самом деле меня это беспокоит. Что такое олигополия? Это классическое понимание того, что небольшая группа людей действительно полностью контролирует основные сектора экономики, что у нас и произошло. И кроме того, они оказывают серьезное, сильное влияние на принятие государственных решений, то есть очень близки к высшему руководству. У нас это тоже имеется в полном объеме. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, предстоит очень большая работа.

Во-первых, начинать надо с увеличения численности малых и средних предпринимателей. Другого выхода нет. Создавать условия, в том числе обеспечивать их доступ к кредитным ресурсам. Экономика у нас не такая уж большая. Президент Казахстана

Он отметил, что сейчас не время рассуждать о плюсах и минусах евразийской интеграции.