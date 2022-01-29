21:01 29.01.2022
Токаев: Небольшая группа людей оказывает сильное влияние на принятие госрешений
Фото: Акорда
Во время интервью корреспонденту «Хабар 24» Касым-Жомарт Токаев затронул тему приближенности богатых людей к высшему руководству, сообщает Zakon.kz.
У нас люди, возможно, не очень образованные, но как-то им повезло в бизнесе, и это навевает на размышления, почему это произошло. Возможно, они везучие. На самом деле меня это беспокоит. Что такое олигополия? Это классическое понимание того, что небольшая группа людей действительно полностью контролирует основные сектора экономики, что у нас и произошло. И кроме того, они оказывают серьезное, сильное влияние на принятие государственных решений, то есть очень близки к высшему руководству. У нас это тоже имеется в полном объеме. Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, предстоит очень большая работа.
Во-первых, начинать надо с увеличения численности малых и средних предпринимателей. Другого выхода нет. Создавать условия, в том числе обеспечивать их доступ к кредитным ресурсам. Экономика у нас не такая уж большая. Президент Казахстана
Он отметил, что сейчас не время рассуждать о плюсах и минусах евразийской интеграции.
Нужно признать, что мы живем, мы существуем в этих реалиях. Поэтому нужно адаптироваться к ней и находить плюсы и достоинства с точки зрения интересов нашего государства. Это очень большая, я бы сказал тонкая, работа для нашего правительства. Поэтому я уделяю самое пристальное внимание именно этому направлению деятельности нашего правительства, и соответствующий министр получил статус заместителя премьер-министра. Почему? Потому что он должен вести переговоры на равных, в том числе и в Москве в рамках Евразийской экономической комиссии.Президент Токаев