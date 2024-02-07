Токаев все еще не видит качественных дорог в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства затронул проблемную тему с автодорогами, сообщает Zakon.kz.

По его словам, до сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы "Астана – Балхаш – Алматы", который был начат еще в 2017 году.

"Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: "Атырау – Астрахань", "Актобе – Кандыагаш", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск". Поручаю в 2024 году наконец завершить их модернизацию". Касым-Жомарт Токаев

При этом, продолжил глава государства, надо учесть ряд важных моментов.



"Как показывает анализ, тендеры на строительство автомобильных дорог республиканского значения обычно выигрывают иностранные компании. К таким проектам надо привлекать отечественные компании, обладающие должной квалификацией и необходимой техникой". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он уточнил, что проекты по строительству автодорог надо увязать с созданием производств дорожной техники с высокой степенью локализации.

"Все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели – казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными. Пока этого не наблюдается". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент высказался о контроле за качеством строительства в стране и прокомментировал острые вопросы в строительной сфере. Касым-Жомарт Токаев отметил, что сейчас в Казахстане активно обсуждают вопрос о возврате государственной монополии на экспертизу в строительной отрасли.