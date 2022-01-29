Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:13 29.01.2022

Токаев сравнил олигархов Казахстана и Узбекистана

бизнес олигархи Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Касым-Жомарт Токаев высказал свое отношение к опальным олигархам, передает Zakon.kz.
Резолюция (Европарламента. – Прим. ред.) продиктована лоббистами. Лоббисты работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан, заработав серьезные, большие деньги в нашей стране, и сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу «чем хуже, тем лучше». Касым-Жомарт Токаев

Президент привел показательное сравнение.

В этом плане я сравниваю богатых людей из Узбекистана, которые заработали большие деньги вне Узбекистана, за пределами, но они приезжают на свою историческую родину и просят президента Узбекистана дать им поручения: «Что мы можем сделать для узбекского народа, какую помощь оказать». И строят больницы, строят инфраструктуру за свои личные средства. В этом большая разница между узбекскими так называемыми олигархами и нашими олигархами, которые или здесь, или, тем более, за границей атакуют свою страну. Касым-Жомарт Токаев
Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Узбекистан
Как встретили казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине
28.01.2022
Посетительница кинула девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке
28.01.2022
Казахстанцам могут предоставить льготный кредит на первый семейный автомобиль
29.01.2022
Снизилось количество заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане
29.01.2022
Касым-Жомарт Токаев в интервью расскажет о причинах январских событий
29.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости