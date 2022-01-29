Токаев: Миссия главы государства – принимать трудные решения

По словам президента, последние события показали, что интересы государства для него превыше всего.

Фраза, которую я произнес в отношении Платона, что «Платон – мой друг, но истина дороже» – это не просто, чтобы потешить публику или какая-то фигура речи, нет. На самом деле, считаю, что интересы государства, особенно если это касается президента, должны безусловно стоять выше, чем кто-либо. Я думаю, что это хороший сигнал в том числе и тем людям, с которыми у меня действительно хорошие взаимоотношения. Но, если речь идет о государстве, я думаю переступить через эти отношения. В том-то и заключается миссия главы государства – принимать очень трудные решения, – сказал Токаев во время интервью.

Президент уточнил, что никого не хочет поучать.

Сегодня мы говорили о моем приказе правоохранительным органам в отношении вооруженных бандитов. Конечно же, я действовал, может быть, в ущерб себе, своей репутации. Хорошо быть такой идеальной фигурой в мировом сообществе, жать руки, выступать, и быть плохим, когда тебя критикуют, но речь же идет о безопасности государства, и нужно об этом думать, о безопасности наших граждан. Этот момент все время должен присутствовать в голове президента. Я никого не хочу поучать. В конце концов, главы государств все умные люди, я говорю о себе. Касым-Жомарт Токаев

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Я прекрасно понимаю значение этого государства в современном мире. Мы всегда придерживались позиции развития сотрудничества в области энергетики, нераспространения ядерного оружия. И что касается Казахстана, то мы готовы к продолжению этого курса. Президент Казахстана

Кроме того, президент высказался об отношениях Казахстана с США.