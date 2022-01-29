Препятствий мы ставить не будем: Токаев об обучении казахстанцев за рубежом

Глава государства сообщил, что российское образование очень хорошее, особенно техническое.

Это общеизвестный факт. Конечно, нет никакой обязательности, я просто высказал предположение, что лучше все же направлять на учебу в Россию, потому что здесь присутствует и языковой момент, то есть нет языкового барьера, первое. Второе, коль скоро мы являемся стратегическими партнерами, у нас совместные предприятия, в том числе относящиеся к крупному бизнесу, нам нужны технические кадры, которые обучались бы в России. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

При этом он заявил, что желающие могут обучиться и в западных университетах.