21:57 29.01.2022
Препятствий мы ставить не будем: Токаев об обучении казахстанцев за рубежом
Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос о том, где лучше получать высшее техническое образование казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства сообщил, что российское образование очень хорошее, особенно техническое.
Это общеизвестный факт. Конечно, нет никакой обязательности, я просто высказал предположение, что лучше все же направлять на учебу в Россию, потому что здесь присутствует и языковой момент, то есть нет языкового барьера, первое. Второе, коль скоро мы являемся стратегическими партнерами, у нас совместные предприятия, в том числе относящиеся к крупному бизнесу, нам нужны технические кадры, которые обучались бы в России. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
При этом он заявил, что желающие могут обучиться и в западных университетах.
Кто-то, возможно, захочет обучаться на Западе. Естественно, каких-либо препятствий мы ставить не будем. Но надо понимать, что там очень специфическое образование. Кроме того, я бы не стал идеализировать западное образование – там есть свои проблемы, и мы знаем, что западные университеты тоже превращаются в конторы по печатанию дипломов – плати деньги, и пожалуйста, через некоторое время получай диплом. Этим наши некоторые молодые люди злоупотребляют, говоря: «Я окончил…» и называют какое-нибудь известное учебное заведение на Западе. А если на самом деле вникнуть, он там учился не больше года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев